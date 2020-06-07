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Бэнкси посвятил новый рисунок положению темнокожих в США

Бэнкси сравнил нынешнее положение темнокожего населения с жильцами квартиры, которую залило из-за того, что этажом выше прорвало трубу.

Фото : Instagram7 июня 2020, 06:23

Британский художник Бэнкси создал рисунок, посвященный положению темнокожего населения в США, передает zakon.kz.

Фото своей последней работы “король стрит-арта” разместил в Instagram. На рисунке изображена прислоненная к стене фотография наподобие тех, которые ставят в память об умерших. Вместо лица на ней черный силуэт. Перед снимком стоят несколько погасших свечек и одна большая свеча, которая продолжает гореть. Ее пламя перекинулось на висящий выше на стене американский флаг.

Сначала я подумал, что должен просто заткнуться и слушать, что черные говорят по этому вопросу. Но почему я должен поступать так? Это не их проблема. Она моя. Это проблема белых. И если белые люди ее не решат, кто-нибудь должен подняться наверх и высадить дверь, - написал художник.

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