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Мексика не будет сокращать добычу нефти с июля

Страна не будет уменьшать объем производства в период с июля по декабрь.

Фото : Pixabay7 июня 2020, 07:24

Мексика не будет сокращать добычу нефти с июля текущего года, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Другие страны согласились продолжить снижать добычу в течение июля, но мы сказали, что не станем этого делать, - заявила министр энергетики страны Росио Нале.

В апреле Мексика согласилась снизить добычу в мае и июне на 100 тыс. баррелей в сутки. Позднее в том же месяце Нале указала, что страна не будет уменьшать объем производства в период с июля по декабрь в ходе второго этапа заключенной на тот момент сделки ОПЕК+.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в пятницу сообщил, что республика не пойдет на дополнительное уменьшение добычи в рамках ОПЕК+.


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