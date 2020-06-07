Маск стал на сторону торговцев марихуаной

Для многих предприятий в США продажа марихуаны в период пандемии стала основным бизнесом, однако в ряде штатов использование марихуаны запрещено законом и карается штрафом и лишением свободы.

Основатель компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск заявил, что считает неправильным, что реализация марихуаны в США карается лишением свободы, передает zakon.kz.

Это, наверняка, принесет мне неприятности, но я должен это сказать, - написал миллиардер в Twitter.

Маск затронул тему легальной и нелегальной продажи марихуаны в Америке и акцентировал, что в некоторых штатах продажа медицинского каннабиса разрешена.

Продажа травки буквально перешла от крупного уголовного преступления к основному бизнесу в большей части Америки, и тем не менее многие все еще находятся в тюрьме. Это бессмысленно, это неправильно, - заявил Маск.

На сегодня в 11 американских штатах разрешено использование марихуаны в личных целях, в 33 - в медицинских, по рекомендации врача. В то же время в остальных штатах и на других территориях США использование марихуаны запрещено законом и карается штрафом и лишением свободы.

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