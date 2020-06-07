В Казахстане зафиксировали 183 случая заражения коронавирусом за сутки
Всего в стране зарегистрировали 12 694 случаев.
Зарегистрировано 183 новых случаев заболевания коронавирусом в Казахстане за последние сутки, передает zakon.kz.
Темп прироста составил - 1,5%. Всего в стране зарегистрировали 12 694 случаев.
Зараженных зафиксировали в следующих регионах:
Павлодарская область - 15 (6,2%),
Восточно-Казахстанская область - 8 (4,5%),
Актюбинская область - 13 (3,4%),
Западно-Казахстанская область - 21 (2,7%),
Карагандинская область - 24 (2,2%),
г. Нур-Султан - 38 (1,6%),
г. Шымкент - 10 (1,1%),
Кызылординская область - 5 (1,1%),
г. Алматы - 29 (1,0%),
Костанайская область - 2 (1,0%),
Алматинская область - 4 (0,9%),
Туркестанская область - 3 (0,8%),
Мангистауская область - 2 (0,6%),
Акмолинская область - 1 (0,6%),
Жамбылская область - 2 (0,5%),
Атырауская область - 6 (0,5%).
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