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В Казахстане зафиксировали 183 случая заражения коронавирусом за сутки

Всего в стране зарегистрировали 12 694 случаев.

Фото : -7 июня 2020, 08:03

Зарегистрировано 183 новых случаев заболевания коронавирусом в Казахстане за последние сутки, передает zakon.kz.

Темп прироста составил - 1,5%. Всего в стране зарегистрировали 12 694 случаев.

Зараженных зафиксировали в следующих регионах:

Павлодарская область - 15 (6,2%),

Восточно-Казахстанская область - 8 (4,5%),

Актюбинская область - 13 (3,4%),

Западно-Казахстанская область - 21 (2,7%),

Карагандинская область - 24 (2,2%),

г. Нур-Султан - 38 (1,6%),

г. Шымкент - 10 (1,1%),

Кызылординская область - 5 (1,1%),

г. Алматы - 29 (1,0%),

Костанайская область - 2 (1,0%),

Алматинская область - 4 (0,9%),

Туркестанская область - 3 (0,8%),

Мангистауская область - 2 (0,6%),

Акмолинская область - 1 (0,6%),

Жамбылская область - 2 (0,5%),

Атырауская область - 6 (0,5%).


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