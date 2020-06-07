За сутки в Казахстане зарегистрировали 357 бессимптомных зараженных COVID-19
Всего в стране 1 044 бессимптомных носителей болезни.
В Казахстане за 6 июня 2020 года зарегистрировано 357 носителя без клинических проявлений болезни COVID-19 (бессимтомные носители), передает zakon.kz.
Заболевших зафиксировали в следующих регионах:
г. Алматы - 25,
г. Нур-Султан - 43,
г. Шымкент - 75,
Акмолинская область - 5,
Актюбинская область - 6,
Алматинская область - 13,
Атырауская область - 23,
Восточно-Казахстанская область - 17,
Жамбылская область - 4,
Западно-Казахстанская область - 57,
Карагандинская область - 25,
Костанайская область - 2,
Кызылординская область - 16,
Мангистауская область - 14,
Павлодарская область - 4,
Северо-Казахстанская область - 16,
Туркестанская область - 12.
Всего в стране подтверждено с 3-го июня - 1 044 носителей без клинических проявлений болезни COVID-19.
С начала эпидемии в Казахстана 12 694 человека заболели коронавирусом.
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