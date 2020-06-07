За сутки в Казахстане зарегистрировали 357 бессимптомных зараженных COVID-19

Всего в стране 1 044 бессимптомных носителей болезни.

В Казахстане за 6 июня 2020 года зарегистрировано 357 носителя без клинических проявлений болезни COVID-19 (бессимтомные носители), передает zakon.kz.

Заболевших зафиксировали в следующих регионах:

г. Алматы - 25,

г. Нур-Султан - 43,

г. Шымкент - 75,

Акмолинская область - 5,

Актюбинская область - 6,

Алматинская область - 13,

Атырауская область - 23,

Восточно-Казахстанская область - 17,

Жамбылская область - 4,

Западно-Казахстанская область - 57,

Карагандинская область - 25,

Костанайская область - 2,

Кызылординская область - 16,

Мангистауская область - 14,

Павлодарская область - 4,

Северо-Казахстанская область - 16,

Туркестанская область - 12.

Всего в стране подтверждено с 3-го июня - 1 044 носителей без клинических проявлений болезни COVID-19.

С начала эпидемии в Казахстана 12 694 человека заболели коронавирусом.

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