Количество зараженных коронавирусом в Кыргызстане превысило две тысячи
В стране заразились 395 медиков.
Фото : Pixabay7 июня 2020, 10:58
Количество случаев инфицирования коронавирусом в Кыргызстане превысило две тысячи, передает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".
На 7 июня 2020 года по республике зарегистрировано 33 новых случая СOVID-19, - говорится в сообщении.
Из них 26 выявлены у граждан находившихся под медицинским наблюдением. Один случай выявлен у гражданина, прибывшего из-за рубежа. В шести случаях источник инфекции не установлен.
Среди новых зараженных - шесть медработников. Выздоровели 65 пациентов.
На сегодняшний день общее число зараженных в Кыргызстане возросло до 2007, из которых 395 - медработники. Погибли 22 человека. Выздоровели и были выписаны из больниц 1425 пациентов.
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