В костанайской воде нашли вредные вещества

Загрязняющие вещества попадают в родники в основном во время паводка.

Специалисты нашли вредные вещества в воде в Костанае, передает zakon.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Анализ показал, что вода городских родников наносит вред здоровью человека. Там имеются нитраты, фосфаты и тяжелые металлы. Их содержание превышает норму в 2-3 раза.

Загрязняющие вещества попадают в родники в основном во время паводка. Когда с огородов в частном секторе смываются применяемые летом химикаты.

Неоднократно нами были направлены письма в местные исполнительные органы, в органы санэпиднадзора с указанием превышения содержания веществ. Другие материалы в этой категории: « Бывшие работники подрядной организации бастуют в Семее Предприниматели села в Атырауской области планируют получить 500 млн тенге на развитие бизнеса, - руководитель испытательной лаборатории Айгуль Абильтаева.

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