В Москве за сутки умерли 55 пациентов с коронавирусом

Всего в столице погибло за все время 2 919 человек.

Фото : Пресс-служба департамента здравоохранения Москвы

В Москве за сутки умерли 55 пациентов с COVID-19, передает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости". Всего количество умерших пациентов составляет 2 919 человек. В России, по состоянию на 6 июня, заболели 458 689 человек, 221 388 выздоровели, умерло 5 725 пациентов.

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