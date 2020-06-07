В Москве за сутки умерли 55 пациентов с коронавирусом
Всего в столице погибло за все время 2 919 человек.
Фото : Пресс-служба департамента здравоохранения Москвы7 июня 2020, 13:07
В Москве за сутки умерли 55 пациентов с COVID-19, передает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".
Всего количество умерших пациентов составляет 2 919 человек.
В России, по состоянию на 6 июня, заболели 458 689 человек, 221 388 выздоровели, умерло 5 725 пациентов.
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