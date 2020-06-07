Во всех регионах Китая объявлен низкий уровень эпидемической угрозы

За время эпидемии в КНР было выявлено свыше 83 тысяч случаев заражения коронавирусом.

Все регионы Китая уменьшили уровень эпидемической угрозы общественному здравоохранению в связи с коронавирусом нового типа во всех частях региона со среднего до низкого, передает zakon.kz со ссылкой на "Синьхуа".

С 7 июня уровень угрозы в районе Фэнмань города Цзилинь понижен с высокого до низкого. Провинция Цзилинь будет вносить коррективы в ограничительные меры по районам в соответствии с возможными вспышками заболевания, - говорится в сообщении.

Таким образом, в Китае не осталось провинций с высоким или средним уровнем угрозы.

По данным Worldometer на 7 июня, в Китае за все время выявлено более 83 тыс. случаев заболевания новым типом коронавируса, погибли 4 634 человека, из больниц выписаны свыше 78,3 тыс. пациентов.

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