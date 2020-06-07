Женщина попала под винт моторной лодки в Уральске

Полицейские занимаются поиском мужчины, который совершил наезд на женщину.

В Уральске женщина погибла после несчастного случая на реке Чаган, передает zakon.kz.

По информации издания "Мой ГОРОД", ЧП произошло 6 июня в 22.15 на реке Чаган возле Чугунного моста.

Неизвестный на неустановленной моторной лодке при движении по реке Чаган в сторону п. Селекционный, возле "чугунного" моста, со стороны дачного общества "Дружба", совершил наезд на купающуюся в воде гражданку 1979 года рождения, которая от полученных в результате телесных повреждений скончалась.

Сейчас на месте работают водолазы, которые ищут части тела женщины.

Полицейские занимаются поиском мужчины, который совершил наезд на женщину.

В настоящее время начато досудебное расследование по ст. ст.344 ч.2 УК РК "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации речного транспорта".

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