Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Женщина попала под винт моторной лодки в Уральске

Полицейские занимаются поиском мужчины, который совершил наезд на женщину.

Фото : Мой ГОРОД7 июня 2020, 14:57

В Уральске женщина погибла после несчастного случая на реке Чаган, передает zakon.kz.

По информации издания "Мой ГОРОД", ЧП произошло 6 июня в 22.15 на реке Чаган возле Чугунного моста.

Неизвестный на неустановленной моторной лодке при движении по реке Чаган в сторону п. Селекционный, возле "чугунного" моста, со стороны дачного общества "Дружба", совершил наезд на купающуюся в воде гражданку 1979 года рождения, которая от полученных в результате телесных повреждений скончалась.

Сейчас на месте работают водолазы, которые ищут части тела женщины.

Полицейские занимаются поиском мужчины, который совершил наезд на женщину.

В настоящее время начато досудебное расследование по ст. ст.344 ч.2 УК РК "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации речного транспорта".


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты