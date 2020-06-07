Китай обещает поделиться вакциной от коронавируса со всем миром
На сегодняшний день в разработке находятся пять видов вакцин, некоторые из них уже проходят испытания.
Фото : Жэньминь жибао7 июня 2020, 15:29
Власти Китая обещают поделится вакциной против коронавируса со всем миром после ее разработки и прохождения всех клинических испытаний, передает zakon.kz со ссылкой на Жэньминь жибао.
По словам министра науки и техники КНР Вана Чжиган, Пекин выполнит все обязательства, о которых говорил председатель КНР Си Цзиньпин на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
Чжиган утверждает, что сейчас в разработке находятся пять видов вакцин, некоторые из них уже проходят испытания. Приоритет в работе отдается безопасности, эффективности и доступности препаратов, подчеркнул он.
Как показывает история борьбы человечества с эпидемиями, фундаментальной стратегией для противостояния им является именно разработка вакцин <...> Миру нужно усилить сотрудничество в их разработке и последующих этапах, - сказал министр.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5026310-700105de22c4a2369cf7bfb7b012817e
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...