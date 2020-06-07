Сорвал погоны с участкового – в Павлодаре утихомирили дебошира

Поскольку на руках дебошира находился малолетний ребенок, полицейский ограничился действиями оборонительного характера и получил несколько травм.

6 июня от жильцов дома 96 по улице Лермонтова поступило сообщение о мужчине, распивающим алкогольные напитки на улице и при этом гуляющим с детской коляской. На место прибыл участковый. Но пьяного это только разозлило, сообщает zakon.kz.

Участковый инспектор полиции сделал замечание гражданину К. о допущенных им нарушениях. В ответ полилась нецензурная брань, оскорбления. Более того, дебошир стал толкать полицейского. Инспектор согласно закону, в связи с активным насильственным сопротивлением был вправе применить спецсредства. Но поскольку на руках гражданина К. находился малолетний ребенок, участковый ограничился действиями оборонительного характера.

Это лишь раззадорило нарушителя и он стал наносить сотруднику полиции удары руками и ногами. Стал срывать с полицейского погоны и видеожетон. Полицейский получил травмы, - говорится в сообщении пресс-службы МВД РК.

Прибывшим на место нарядом полиции подозреваемый гражданин К. задержан и водворен в ИВС УП города Павлодара, его действия переквалифицированы на часть 2 статьи 380 УК Республики Казахстан "Применение насилия опасного для жизни и здоровья представителя власти".

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