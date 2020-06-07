Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Сорвал погоны с участкового – в Павлодаре утихомирили дебошира

Поскольку на руках дебошира находился малолетний ребенок, полицейский ограничился действиями оборонительного характера и получил несколько травм.

Фото : polisia.kz7 июня 2020, 17:13

6 июня от жильцов дома 96 по улице Лермонтова поступило сообщение о мужчине, распивающим алкогольные напитки на улице и при этом гуляющим с детской коляской. На место прибыл участковый. Но пьяного это только разозлило, сообщает zakon.kz.

Участковый инспектор полиции сделал замечание гражданину К. о допущенных им нарушениях. В ответ полилась нецензурная брань, оскорбления. Более того, дебошир стал толкать полицейского. Инспектор согласно закону, в связи с активным насильственным сопротивлением был вправе применить спецсредства. Но поскольку на руках гражданина К. находился малолетний ребенок, участковый ограничился действиями оборонительного характера.

Это лишь раззадорило нарушителя и он стал наносить сотруднику полиции удары руками и ногами. Стал срывать с полицейского погоны и видеожетон. Полицейский получил травмы, - говорится в сообщении пресс-службы МВД РК.

Прибывшим на место нарядом полиции подозреваемый гражданин К. задержан и водворен в ИВС УП города Павлодара, его действия переквалифицированы на часть 2 статьи 380 УК Республики Казахстан "Применение насилия опасного для жизни и здоровья представителя власти".


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты