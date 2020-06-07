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Около 80% сотрудников госорганов в РК продолжат работать дистанционно

При штатном расписании более 30 сотрудников.

Фото : Digital News7 июня 2020, 19:13

Не менее 80% сотрудников госорганов и нацкомпаний в РК продолжат работать дистанционно, сообщает zakon.kz.

Об этом говорится в обновленном постановлении главного государственного санитарного врача РК Айжан Есмагамбетовой.

Деятельность государственных органов (организации), национальных кампаний, других офисов с соблюдением социальной дистанции и усиленного санитарно-дезинфекционного режима согласно приложению 23 к настоящему постановлению. При этом не менее 80% сотрудников остаются на дистанционной форме работы (при штатном расписании более 30 сотрудников), - говорится в документе.

Акимам областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Центральным государственным органам, правоохранительным и специальным органам при достижении уровня прироста заболеваемости COVID-19 не более 5% в течение 7 дней надлежит обеспечить деятельность государственных органов (организации), национальных кампаний, других офисов с соблюдением социальной дистанции и усиленного санитарно-дезинфекционного режима. При этом не менее 50% сотрудников остаются на дистанционной форме работы.

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