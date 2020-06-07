В ДЧС Алматы напомнили, что купаться на водоемах все еще нельзя

Несмотря на начало купального сезона, карантин еще не закончен.

Работники акимата, полиция, спасатели, работники школ и военнослужащие Нацгвардии РК вышли на патрулирование водоемов города Алматы, сообщает zakon.kz.

Несмотря на начало купального сезона, посещать места массового отдыха на воде до окончания карантина не допускается. Однако такие факты регулярно регистрируются. Так, во время патрулирования два алматинца привлечены к административной ответственности за купание в запрещенных местах (статья 364 части 1 КоАП РК).

Только в 2019 году на водоемах города Алматы погибло 8 человек. 65 тонущих спасено. 36 из них – дети.

После окончания учебного года алматинские школьники массово кинулись на водоемы. Поэтому для усиления береговой линии водоемов к патрулям спасателей и полиции присоединились работники школ, районные акиматы и военнослужащие Национальной Гвардии "Оңтүстік".

С 28 мая в Алатауском районе стартовала акция "Безопасная вода". Вместе с спасателями в рейды по водоемам отправились аким района Азамат Калдыбеков, завучи школ. Участниками акции стали жители микрорайона Карасу. И это не случайно, здесь расположены водоемы, где несмотря на запрещающие знаки купается детвора. Завучи близлежащих школ Алатауского района обратились к родителям с призывом не оставлять детей без присмотра, напомнив о трагическом случае, когда трое школьников утонули на водоеме в мкр. Теректы.

Напомним, в черте города расположено 26 водоемов, из которых только 4 постановлением акима Алматы от 9 июля 2019 года - разрешены для купания (по окончанию карантина):

1. западная часть озера Сайран в южном направлении от ул. Толе би - 300 метров до пирса;

2. восточная часть озера Сайран 200 метров в южном направлении от ул. Толе би;

3. зона отдыха "Гульдер" вдоль БАК им. Д. Кунаева;

4. пляжная зона Роща "Баума" вдоль БАК им. Д. Кунаева.

Остальные водоемы и горные реки (к примеру, Есентай Малая и Большая Алматинка), расположенные на территории города, запрещены для купания, даже после окончания карантина. Несмотря на то, что озеро "Сайран" в настоящее время заполнено на половину, пост службы спасения "109" с необходимым спасательным оборудованием уже выставлен. Также на озере "Аэропортовское" в Туркибском районе организовано дежурство спасателей Республиканского оперативно-спасательного отряда. Вместе с тем, ДЧС проработан вопрос строительства новой водно-спасательной станции на Аэропортовском озере, в настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация.

Безопасность граждан в купальный сезон на особым контроле у спасателей. Подготовка детей к летним каникулам проводилась еще во время дистанционного обучения - урокам безопасности обучили более 84 тысяч учащихся. Посетители торгово-развлекательных центров, Метрополитена, ЦОНов могут наблюдать как на LED-экранах транслируются обучающие ролики "Безопасного поведения на воде".

С мая месяца проведено 173 рейда, роздано 2,5 тысячи памяток. В местах, неотведенных для купания установлены запрещающие знаки, билборды с указанием количества погибших за последние 5 лет.

Важно отметить, что в июне этого года вступили в силу обновленные Правила безопасности на водоемах. (Приказ МВД РК № 34).

В пресс-службе ДЧС города Алматы напомнили основные, где гражданам на водоемах не разрешается:

• купаться в местах, где установлены знаки "Купание запрещено"

• заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва;

• подплывать к маломерным судам и другим плавательным средствам;

• заниматься спортом, в том числе играть в спортивные игры, в местах, не приспособленных для этих целей;

• не допускается самовольно уничтожать (снимать), повреждать или устанавливать знаки безопасности на водоемах;

• входить в воду и купаться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;

• входить в воду детям без сопровождения взрослых.

• загрязнять и засорять водоемы, стирать белье, заправлять топливом, мыть и ремонтировать транспортные средства в местах, отведенных для купания, и прилегающих к ним территориях, в том числе выше пляжей по течению до 500 метров;

Нарушители будут привлечены к административной ответственности в виде денежного штрафа в размере 2 МРП на сумму 5, 5 тысяч тенге.

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