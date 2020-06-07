В Нью-Йорке отменили комендантский час
Об этом де Блазио сообщил в своем Twitter.
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио решил не продлевать истекший в воскресенье срок действия комендантского часа в крупнейшем городе США, сообщает zakon.kz.
Об этом де Блазио сообщил в своем Twitter.
New York City: We are lifting the curfew, effective immediately. Yesterday and last night we saw the very best of our city.— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) June 7, 2020
Tomorrow we take the first big step to restart. Keep staying safe. Keep looking out for each other.
Нью-Йорк: мы отменяем комендантский час, решение вступает в силу немедленно. Вчера и прошлой ночью наблюдалась наилучшая ситуация в городе, - написал он.
С 8 июня власти штата Нью-Йорк планировали снять ограничения, введенные на фоне пандемии коронавируса.
По данным телекомпании CNN, минувшей ночью во время демонстраций в мегаполисе были задержаны более 10 человек. Этот показатель составлял 40 человек в ночь на субботу, 270 человек в ночь на 5 июня и превышал 700 человек в ночь на 1 июня.
Власти ввели комендантский час примерно в 40 городах США.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!