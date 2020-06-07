В Нью-Йорке отменили комендантский час

Об этом де Блазио сообщил в своем Twitter.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио решил не продлевать истекший в воскресенье срок действия комендантского часа в крупнейшем городе США, сообщает zakon.kz.

Об этом де Блазио сообщил в своем Twitter.

New York City: We are lifting the curfew, effective immediately. Yesterday and last night we saw the very best of our city.



Tomorrow we take the first big step to restart. Keep staying safe. Keep looking out for each other. — Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) June 7, 2020

Нью-Йорк: мы отменяем комендантский час, решение вступает в силу немедленно. Вчера и прошлой ночью наблюдалась наилучшая ситуация в городе, - написал он.

С 8 июня власти штата Нью-Йорк планировали снять ограничения, введенные на фоне пандемии коронавируса.

По данным телекомпании CNN, минувшей ночью во время демонстраций в мегаполисе были задержаны более 10 человек. Этот показатель составлял 40 человек в ночь на субботу, 270 человек в ночь на 5 июня и превышал 700 человек в ночь на 1 июня.

Власти ввели комендантский час примерно в 40 городах США.

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