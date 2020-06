В Нью-Йорке отменили комендантский час

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио решил не продлевать истекший в воскресенье срок действия комендантского часа в крупнейшем городе США, сообщает zakon.kz.

Об этом де Блазио сообщил в своем Twitter.

New York City: We are lifting the curfew, effective immediately. Yesterday and last night we saw the very best of our city.



Tomorrow we take the first big step to restart. Keep staying safe. Keep looking out for each other.