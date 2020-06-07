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В Нью-Йорке отменили комендантский час

Об этом де Блазио сообщил в своем Twitter.

Фото : blogos.com7 июня 2020, 20:40

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио решил не продлевать истекший в воскресенье срок действия комендантского часа в крупнейшем городе США, сообщает zakon.kz.

Об этом де Блазио сообщил в своем Twitter.

Нью-Йорк: мы отменяем комендантский час, решение вступает в силу немедленно. Вчера и прошлой ночью наблюдалась наилучшая ситуация в городе, - написал он.

С 8 июня власти штата Нью-Йорк планировали снять ограничения, введенные на фоне пандемии коронавируса.

По данным телекомпании CNN, минувшей ночью во время демонстраций в мегаполисе были задержаны более 10 человек. Этот показатель составлял 40 человек в ночь на субботу, 270 человек в ночь на 5 июня и превышал 700 человек в ночь на 1 июня.

Власти ввели комендантский час примерно в 40 городах США.


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