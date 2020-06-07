Земли Иле-Алатауского парка не продаются - вице-министр экологии РК

По словам министра, нынешняя ситуация в нацпарке – это некачественный сервис и не всегда опрятный вид. Ситуацию надо в корне менять и ставить на первое место общение человека с природой.

Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев заверил, что в Иле-Алатауском нацпарке не будут огораживать земли и возводить капитальные строения, сообщает zakon.kz.

Об этом написал сам министр на своей странице в Facebook.

Уважаемые представители СМИ, как Вам известно, у общественности Алматы были вопросы касательно развития экотуризма национального Иле-Алатауского парка. Хотели бы проинформировать в этой связи, что в рамках госпрограммы развития туристской отрасли на 2019-2025 годы был разработан мастер-план развития нацпарка на основе успешного международного опыта, а именно США. В результате тендерных процедур определен отечественный инвестор, который взял на себя обязательство развивать инфраструктуру нацпарка с условием – не наносить вред окружающей среде. - пишет Ерлан Нысанбаев.

По словам министра, нынешняя ситуация в нацпарке – это некачественный сервис и не всегда опрятный вид. Шашлычные, громоздкие рестораны, отели. Ситуацию надо в корне менять и ставить на первое место общение человека с природой. Развивать тропы, смотровые площадки, мосты через реки, легковозводимые объекты, которые не нарушают природный баланс. Все это будет реализовывать инвестор - гражданин Республики Казахстан.

Всего 35 га нужно для организации туристической инфраструктуры и развития парка. Участки в залог банкам не будут передаваться. Капитальных строений не будет. Земли огораживаться не будут! – заверил министр.

Пожелания и замечания населения будут учтены. В результате решено о создании Общественного Совета по контролю за развитием Иле-Алатауского нацпарка.

Также хотим подчеркнуть, что земли нацпарка НЕ продаются, это запрещено законом Республики Казахстан, - подчеркнул министр.

Национальный парк в ближайшее время планирует провести ряд общественных обсуждений по вопросам развития туристической инфраструктуры. Общественности будут предоставлены все документы для проведения юридических и экологических экспертиз.

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