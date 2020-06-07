Еще 241 человек в Казахстане вылечились от COVID-19
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 7 376 человек.
Фото : facebook/MinzdravRK7 июня 2020, 22:25
В Казахстане 241 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.
в городе Нур-Султан - 61,
в городе Алматы - 74,
в городе Шымкент - 8,
в Актюбинской области - 10,
в Кызылординской области - 5,
в Акмолинской области - 3,
в Мангистауской области - 4,
в Костанайской области - 11,
в Атырауской области - 4,
в Восточно-Казахстанской области - 2,
в Карагандинской области - 19,
в Туркестанской области - 1,
в Западно-Казахстанской области - 24,
в Алматинской области - 15.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 7 376 человек, - говорится в сообщении МВК по нераспространению COVID-19.
Все новости по теме читайте здесь
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5026331-39ef7598d32e4bd6345b7b10f683887a
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...