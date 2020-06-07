Еще 241 человек в Казахстане вылечились от COVID-19

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 7 376 человек.

Фото : facebook/MinzdravRK

В Казахстане 241 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz. в городе Нур-Султан - 61, в городе Алматы - 74, в городе Шымкент - 8, в Актюбинской области - 10, в Кызылординской области - 5, в Акмолинской области - 3, в Мангистауской области - 4, в Костанайской области - 11, в Атырауской области - 4, в Восточно-Казахстанской области - 2, в Карагандинской области - 19, в Туркестанской области - 1, в Западно-Казахстанской области - 24, в Алматинской области - 15. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 7 376 человек, - говорится в сообщении МВК по нераспространению COVID-19. Все новости по теме читайте здесь

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