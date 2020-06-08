Стали известны подробности о скончавшейся от коронавируса в Атырау

Женщину готовили к переводу в областную инфекционную больницу, но внезапно ей стало плохо.

Третий летальный случай от Covid-19 зарегистрирован в Атырауской области, сообщает zakon.kz.

От коронавирусной инфекции скончалась 72-летняя жительница Курмангазинского района, сообщает пресс-служба акима Атырауской области.

Пенсионерка, жительница села Акколь Курмангазинского района 1948 года рождения была госпитализирована в инфекционное отделение ЦРБ с двусторонней пневмонией. Женщина имела сопутствующие заболевания - артериальная гипертензия, прогрессирующая дисциркуляторная энцелопатия сосудистого генеза, стеатоз печени, хронический панкреатит.

Тест на наличие КВИ пациентка сдала 4 июня, 6 июня анализ дал положительный результат на СОVID-19.

Женщину готовили к переводу в областную инфекционную больницу, но внезапно ей стало плохо. Медиками была проделана сердечно-легочная реанимация, но все было безрезультатно, пациентка скончалась, - рассказали в пресс-службе акима Атырауской области.

7 июня в Казахстане зарегистрировано три случая с летальным исходом от COVID-19.

Всего от COVID-19 в Казахстане скончалось 56 человек.

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