Чемпион Азии объявил об уходе из сборной Казахстана в профи-бокс

Об этом Нурмаганбет написал в своем Instagram, отвечая на вопросы подписчиков.

Действующий чемпион Азии Бекзад Нурмаганбет объявил о переходе в профессиональный бокс, сообщает zakon.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Об этом Нурмаганбет написал в своем Instagram, отвечая на вопросы подписчиков.

22-летний Бек Нурмаганбет в апреле 2019 года стал чемпионом Азии в весе до 81 килограмма. В сентябре боксер из Туркестанской области должен был ехать на чемпионат мира, но получил травму - заменивший его Бекзад Нурдаулетов сенсационно завоевал золотую медаль.

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