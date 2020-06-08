Чемпион Азии объявил об уходе из сборной Казахстана в профи-бокс
Об этом Нурмаганбет написал в своем Instagram, отвечая на вопросы подписчиков.
Фото : Instagram/nurmaganbet.bek8 июня 2020, 01:25
Действующий чемпион Азии Бекзад Нурмаганбет объявил о переходе в профессиональный бокс, сообщает zakon.kz со ссылкой на Vesti.kz.
Об этом Нурмаганбет написал в своем Instagram, отвечая на вопросы подписчиков.
22-летний Бек Нурмаганбет в апреле 2019 года стал чемпионом Азии в весе до 81 килограмма. В сентябре боксер из Туркестанской области должен был ехать на чемпионат мира, но получил травму - заменивший его Бекзад Нурдаулетов сенсационно завоевал золотую медаль.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5026340-d2e16c353a241ba12741226376af7cbd
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...