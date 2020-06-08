В Британии толпа снесла памятник работорговцу Эдварду Кольстону

Эдвард Кольстон жертвовал много денег на благотворительность, но при этом был известным работорговцем.

Акция протестов в британском Бристоле, вызванная убийством темнокожего американца Джорджа Флойда в Миннеаполисе при задержании полицейскими, завершилась сносом памятника работорговцу Эдварду Кольстону, сообщает zakon.kz.

Как пишет Independent, бронзовый монумент был установлен в 1895 году. Статуя многие годы вызывала неоднозначное отношение горожан.

Эдвард Кольстон жил в XVII-XVIII веках и известен, как филантроп. Он жертвовал много денег на благотворительность, но при этом был известным работорговцем.

Созданную на днях петицию с требованием к городскому совету снести памятник подписали более 10 тысяч человек,

Монумент демонтировали во время воскресных протестов в центре города и утопили в реке. В роликах видно, как протестующие сбрасывают монумент с постамента.

25 мая в Миннеаполисе с фальшивым чеком поймали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины, тот потерял сознание. В итоге Флойд скончался в реанимации, а город охватили массовые беспорядки. Вскоре протесты вспыхнули по всей стране и даже нашли поддержку за пределами США — в Канаде, Лондоне, Афинах, Вене и Австралии.

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