SpaceX продолжит испытания корабля для полетов на Марс
Компания заканчивает ремонт пускового комплекса.
Фото : EPA/UPG8 июня 2020, 06:16
Компания SpaceX заканчивает ремонт пускового комплекса для прототипа космического корабля Starship, испытания должны продолжаться 10 июня, передает zakon.kz со ссылкой на Twitter основателя компании Илона Маска.
Ремонт проходит в пусковом комплексе в Бока Чика (штат Техас, США), который 29 мая пострадал при взрыве прототипа космического корабля Starship SN4.
В ближайшие дни космический корабль SN5 отправится на стартовую площадку. Испытания должны продолжаться 10 июня. Планируется тестовый взлет Starship SN5 на высоту 150 метров.
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