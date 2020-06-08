Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

SpaceX продолжит испытания корабля для полетов на Марс

Компания заканчивает ремонт пускового комплекса.

Фото : EPA/UPG8 июня 2020, 06:16

Компания SpaceX заканчивает ремонт пускового комплекса для прототипа космического корабля Starship, испытания должны продолжаться 10 июня, передает zakon.kz со ссылкой на Twitter основателя компании Илона Маска.

Ремонт проходит в пусковом комплексе в Бока Чика (штат Техас, США), который 29 мая пострадал при взрыве прототипа космического корабля Starship SN4.

В ближайшие дни космический корабль SN5 отправится на стартовую площадку. Испытания должны продолжаться 10 июня. Планируется тестовый взлет Starship SN5 на высоту 150 метров.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты