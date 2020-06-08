SpaceX продолжит испытания корабля для полетов на Марс

Компания заканчивает ремонт пускового комплекса.

Компания SpaceX заканчивает ремонт пускового комплекса для прототипа космического корабля Starship, испытания должны продолжаться 10 июня, передает zakon.kz со ссылкой на Twitter основателя компании Илона Маска.

Ремонт проходит в пусковом комплексе в Бока Чика (штат Техас, США), который 29 мая пострадал при взрыве прототипа космического корабля Starship SN4.

В ближайшие дни космический корабль SN5 отправится на стартовую площадку. Испытания должны продолжаться 10 июня. Планируется тестовый взлет Starship SN5 на высоту 150 метров.

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