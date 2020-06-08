В Германии назвали "сложными" отношения с США

Глава МИД ФРГ прокомментировал возможный вывод из страны части американских военных, ход президентской кампании и протесты против расизма в Штатах.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас признал наличие сложностей в отношениях с Соединенными Штатами, передает zakon.kz со ссылкой на Korrespondent.

Мы являемся близкими партнерами по трансатлантическому альянсу. Однако он (статус отношений с Вашингтоном) − сложный, - заявил министр.

По его словам, двустороннее взаимодействие "еще больше усугубила пандемия коронавируса" − в частности, это связано с действующим с середины марта запретом на въезд в Соединенные Штаты из стран Европы. Эта мера, однако, не носит зеркальный характер.





"Мы не запрещаем поездки в США", − указал Маас.

Германский министр также прокомментировал возможные планы Вашингтона относительно частичного вывода американских войск с территории Германии.





Если дело дойдет до частичного вывода американских войск, мы примем его к сведению, − подчеркнул Маас.

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