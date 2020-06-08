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В Москве стреляли в прохожих

Стрелок был пьян.

Фото : Pixabay8 июня 2020, 07:07

В ночь на 8 июня мужчина открыл стрельбу по прохожим из окна своей квартиры, передает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".

Мужчина открыл стрельбу из окна квартиры в доме 5 на улице Строителей, в результате пострадали двое прохожих. Отмечается, что стрелок был пьян.

Житель соседнего подъезда рассказал, в свою очередь, что всего слышал около 15 выстрелов из окна. По его оценке, стрелок разрядил всю обойму, после чего перезарядился. Затем послышались одиночные выстрелы. Полиция приехала на место через пять минут.

Прибывшие правоохранители начали переговоры со стрелком. Спустя некоторое время после начала операции по задержанию в подъезде прозвучали три выстрела, были слышны крики и шум, спецназ попросил "скорую" к подъезду.

В правоохранительных органах уточнили, что мужчина оказал сопротивление и был ранен ответным огнем.

Сначала возбудили дело о хулиганстве и покушении на убийство, позже СК возбудил еще одно дело — о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.


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