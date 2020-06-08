Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 7 млн

Число инфицированных удвоилось чуть более чем за месяц

Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 7 млн, передает zakon.kz.

Согласно последним данным, заразились 7 000 046 человек, умерли 5,75% из них - 402 804. Число инфицированных удвоилось чуть более чем за месяц, отметка в 3,5 млн была преодолена 4 мая.

Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в США - заразились свыше 1 944 700 человек, умерли 5,67% из них - 110 200.

На втором месте оказалась Бразилия, где, согласно последней информации, инфицированы 685 427 человек, умерли 5,44% из них - 37 312.

На третьем месте находится Россия - 467 673 человека заразились, умерли 1,25% из них - 5 859.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!