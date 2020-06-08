В Бразилии прошли массовые протесты против президента

Участники протеста выступали также с лозунгами против фашизма и расизма.

В Бразилии в воскресенье прошли массовые протесты против президента страны Жаира Болсонару, передает zakon.kz со ссылкой на DW.

Эта акция стала первой в Бразилии демонстрацией против Жаира Болсонару за все время пандемии коронавируса. Одновременно с ней в Бразилиа собралась менее крупная группа активистов из числа сторонников президента, чтобы потребовать снять действующие из-за пандемии COVID-19 ограничения.

Сам Болсонару уже неоднократно принимал участие в акциях своих сторонников, которые регулярно проходят по выходным в правительственном квартале столицы.

В Сан-Паулу на демонстрацию в поддержку Болсонару пришло около 50 человек, пишет AFP. В то же время на расстоянии примерно десяти километров от места проведения их акции тысячи бразильцев вышли на протест против главы государства.

Болсонару долго отказывался признавать реальность угрозы, исходящей от коронавируса. Вызываемую им легочную болезнь COVID-19 он однажды назвал "легким гриппом". Кроме того, он не раз критиковал ограничения, введенные на фоне пандемии в различных штатах Бразилии, поскольку из-за них страдает экономика страны.

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