Мадуро назвал Россию, Китай и Иран друзьями Венесуэлы
По его словам, эти страны делятся гуманитарной помощью.
Фото : EPA/UPG8 июня 2020, 08:21
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Россия, Китай, Иран и Куба являются настоящими друзьями республики и оказывают ей всестороннюю помощь, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.
Гуманитарная помощь приходит из Китая, России, Ирана и с Кубы. Они − настоящие друзья, - заявил Мадуро.
Он также напомнил, что США предлагали стране помощь в размере 20 миллионов долларов.
Ни один доллар не пришел, - сказал лидер Венесуэлы.
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