Мадуро назвал Россию, Китай и Иран друзьями Венесуэлы

По его словам, эти страны делятся гуманитарной помощью.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Россия, Китай, Иран и Куба являются настоящими друзьями республики и оказывают ей всестороннюю помощь, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Гуманитарная помощь приходит из Китая, России, Ирана и с Кубы. Они − настоящие друзья, - заявил Мадуро.

Он также напомнил, что США предлагали стране помощь в размере 20 миллионов долларов.

Ни один доллар не пришел, - сказал лидер Венесуэлы.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!