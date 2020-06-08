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Мадуро назвал Россию, Китай и Иран друзьями Венесуэлы

По его словам, эти страны делятся гуманитарной помощью.

Фото : EPA/UPG8 июня 2020, 08:21

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Россия, Китай, Иран и Куба являются настоящими друзьями республики и оказывают ей всестороннюю помощь, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Гуманитарная помощь приходит из Китая, России, Ирана и с Кубы. Они − настоящие друзья, - заявил Мадуро.

Он также напомнил, что США предлагали стране помощь в размере 20 миллионов долларов.

Ни один доллар не пришел, - сказал лидер Венесуэлы.


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