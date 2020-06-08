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В Узбекистане рекордный прирост зараженных коронавирусом

До этого рекордом значилось число - 167.

Фото : Pixabay8 июня 2020, 08:38

В Узбекистане число подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось на 121, передает zakon.kz.

По состоянию на 7 июня 2020 года 18.00 в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 4302, - передает официальный Telegram-канал Минздрава страны.

Отмечается, что в общей сложности за воскресенье медиками было выявлено 208 новых случаев заражения коронавирусом, большинство из которых приходится на Ташкент — 185.

Данный показатель по числу новых случаев заражения коронавирусной инфекции за сутки в Узбекистане является наибольшим с начала пандемии. До этого рекордное число выявленных зараженных за сутки наблюдалось 15 апреля, когда в стране заразились 167 человек.


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