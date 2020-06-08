В России планируют возобновить частичное авиасообщение

Решения о перелетах будут приняты после согласия на прием рейсов из России.

Росавиация направит предложение в Роспотребнадзор о частичном открытии международного авиасообщения с 15 июля. Об этом РБК сообщил источник в одной из крупных авиакомпаний, передает zakon.kz.

По его словам, на первом этапе Россия может возобновить полеты в 15 стран. По информации источника, Росавиация предложит первыми открыть границы со странами Европы, включая Турцию, а также с Китаем и Южной Кореей. Он также сказал, что все идеи будут обсуждаться оперативным штабом по борьбе с коронавирусом, а ключевое решение будет за Роспотребнадзором. При этом, отметил собеседник, решение о возобновлении сообщения с этими странами будет зависеть и от согласия государств на прием рейсов из России.

Пришли к мнению, что необходимо просить открытие границ между Европой, Турцией, Китаем, Южной Кореей (где ситуация стабилизировалась, и страны уже сами предлагают открывать границы), - сказал источник агентства.

Аналогичную информацию о предложении частично открыть авиасообщения передал ТАСС, также ссылаясь на источник в авиакомпании. Агентство передало, что предложения Росавиации были сформированы на совещании с крупными авиаперевозчиками. Оно прошло после поручения премьер-министра Михаила Мишустина по вопросам восстановления международного авиасообщения и развития отрасли.

По данным "Интерфакса", сначала могут возобновить полеты в страны ЕАЭС и СНГ.

Россия закрыла международное авиасообщение с 27 марта на фоне роста числа заражений коронавирусом. Исключение составили только вывозные рейсы, с помощью которых оставшиеся за рубежом граждане России могли вернуться на родину, и полеты по отдельным решениям правительства.

В конце апреля основной владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев предполагал, что международное авиасообщение будет возобновлено в апреле 2021 года. По его мнению, из-за самоизоляции люди не получат коллективного иммунитета, что приведет ко второй волне пандемии. Это, в свою очередь, вызовет введение новых ограничительных мер, отмечал он.

Поэтому думаю, что мировая авиация начнет восстанавливаться через год, - сказал тогда Филев.

В начале мая пресс-секретарь "Аэрофлота" Юлия Спивакова отмечала, что, согласно оптимистичным прогнозам, авиасообщение может начать восстанавливаться уже в середине лета.

В свою очередь в начале июня гендиректор и крупнейший совладелец "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов выразил мнение, что авиасообщение может возобновиться в августе-сентябре. В рамках первого этапа могут открыть границы со странами СНГ и, возможно, с Грузией, отмечал Скуратов.

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