Как снижение базовой ставки влияет на темпы инфляции и банковские депозиты

Базовая ставка в реальном выражении находится ниже равновесного нейтрального уровня.

Снижение базовой ставки в стране влечет риск увеличения инфляции и оттока депозитов из банковской системы. К такому выводу пришли аналитики finprom.kz, проведя соответствующее исследование, сообщает zakon.kz.

В текущем году последнее решение по базовой ставке было принято 27 апреля: НБ РК решил сохранить ставку на уровне 9,5% с процентным коридором 7,5–11,5%. Напомним, ранее, еще в начале апреля, учитывая риск значительного снижения экономической активности в стране на фоне ухудшения внешних и внутренних условий, НБ РК принял внеочередное решение о снижении базовой ставки с 12% до 9,5% годовых. В то же время процентный коридор был расширен до +/− 2 п. п. во избежание перетока ликвидности с денежного на валютный рынок. Это решение было направлено на нивелирование негативных последствий распространения COVID-19 и поддержку деловой активности в стране, в том числе посредством увеличения кредитования.

При этом дальнейшее снижение базовой ставки может негативно сказаться на экономике страны в долгосрочной перспективе, так как уже сейчас уровень базовой ставки в реальном выражении, т. е. за минусом инфляции, составил 2,8%, что ниже равновесного нейтрального уровня в 3–3,5%. А с учетом прогноза инфляции (9–11%) реальная базовая ставка может сложиться на уровне вплоть до нулевого значения. Одним из негативных последствий снижения базовой ставки может быть изменение валютных предпочтений при сбережениях в пользу иностранной валюты, что приведет к изменению курса тенге. Вместе с тем это может сказаться на дальнейшем росте инфляции. Кроме того, стоит учесть, что значительное снижение базовой ставки повлияет на снижение ставок по депозитам, что, в свою очередь, приведет к их оттоку и, соответственно, снижению ресурсной базы банковской системы.

Изменение базовой ставки влияет на готовность участников экономики заимствовать, инвестировать, сберегать или потреблять. При снижении ставок становится проще финансировать и менее привлекательно сберегать. При повышении ставок, напротив, увеличивается привлекательность депозитов и снижается привлекательность кредитования. При этом на сегодняшний день решение по снижению базовой ставки не является основной мерой оживления экономики Казахстана. Сейчас банки второго уровня РК имеют значительную ресурсную базу для кредитования предприятий. Так, на конец апреля текущего года вклады в банках страны составили 19,1 трлн тг и увеличились на 6% с начала года, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — выросли на 14,6%. В свою очередь, кредиты экономике на конец апреля достигли 14,1 трлн тг, увеличившись на 1,4% с начала года, и на 11,8% — по сравнению с апрелем 2019 года. Таким образом, банки в стране, несмотря на кризис, сохраняют активную позицию.

Значительное влияние на рост деловой активности в стране окажут принимаемые правительством меры, в том числе льготное кредитование. Так, в целях стимулирования производства, расширено финансирование программы "Экономика простых вещей" до 1 трлн тг. Программа предусматривает долгосрочное фондирование и субсидирование от государства на срок до 10 лет, из-за чего клиенты получают льготную ставку в размере 6% на долгий срок. Кроме того, Национальным банком РК совместно с АРРФР была разработана программа льготного кредитования субъектов МСБ по ставке не более 8%. На исполнение программы заложено 600 млрд тенге.

В целом для смягчения негативных последствий влияния на экономику страны внешних шоков было принято 2 пакета антикризисных мер на общую сумму 5,9 трлн тг. Средства будут направлены на рост занятости, ежемесячные выплаты по потере доходов, социальные выплаты, жилищное строительство и т. д.

В первой половине мая текущего года большинство предприятий страны вернулось к прежнему режиму работы. Возобновление деятельности предприятий вкупе с предпринимаемыми антикризисными мерами позволит восстановить деловую активность в стране.

Напомним: по итогам апреля из-за карантинного режима в стране индекс деловой активности снизился до минимальных значений последних лет и составил 37,2. Падение показателя отмечено во всех секторах экономики, и наиболее значительное — в сфере услуг. Так, индекс деловой активности в этом секторе упал до 34,8, в строительстве — до 36,5, в промышленности — до 42,1. При этом нормальное значение индекса — более 50. Стоит отметить, что индекс деловой активности в РК намного выше по сравнению с многими странами, в том числе США, Бразилией, Германией, Канадой и Россией.

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