Бориса Джонсона попросили запретить продажу "Ньюкасла" саудовскому принцу

Сейчас владельцем "Ньюкасла" является Майк Эшли.

Группа из 16 депутатов подписала обращение к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону с жалобами на планируемый захват футбольного клуба "Ньюкасл" консорциумом, который связан с наследным принцем Саудовской Аравии, передает zakon.kz.

Кроме того, по информации Telegraph, депутаты призывают некоторых людей прекратить использование Великобритании в качестве средства "спортивной стирки", то есть, обеливания собственной репутации через спорт.

Подписанное межпартийной группой политиков, в которую входят бывший лидер лейбористов лорд Киннок и член парламента от консерваторов сэр Питер Боттомли, письмо Борису Джонсону говорит о причастности принца Саудовской Аравии к жестокому убийству журналиста-диссидента Джамаля Хашогги, заключению в тюрьму правозащитников, использованию онлайн-шпионажа, и участию в йеменской гражданской войне.

По мнению депутатов, сделка между нынешним владельцем "Ньюкасла" и консорциумом, связанным с принцем Мухаммедом ибн Салманом ибн-Салманом, "передает неверный посыл".

Добавим, что сейчас владельцем "Ньюкасла" является Майк Эшли, за это время "Ньюкасл" дважды опускался из АПЛ в Чемпионшип, после чего возвращался в высшую лигу.

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