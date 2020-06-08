Что вошло в соцпакет для малоимущих

Государство определило состав комплектов гарантированного социального пакета для детей из малоимущих семей.

Одним из нововведений в сфере соцзащиты малообеспеченных граждан стал детский гарантированный социальный пакет, передает zakon.kz.

ГСП – это помощь малообеспеченным семьям, имеющим детей в возрасте от одного до восемнадцати лет, в видах и объемах, определяемых Правительством РК.

Пакет помощи предоставляется малообеспеченным семьям, получающим безусловную или обусловленную денежную помощь. Если детям в таких семьях от одного до шести лет – ГСП доступен на период назначения АСП. Тем же семьям, в которых детям от шести до восемнадцати лет, ГСП выдается в период соответствующего учебного года.

ГСП для детей в возрасте от 1 года до 6 лет предоставляется в виде продуктового набора ежемесячно, и набора товаров бытовой химии, предоставляемого ежеквартально.

Как отмечается, состав наборов утвержден постановлением правительства от 30 декабря 2019 года и сформирован с учетом физиологических особенностей детей данного возраста, соотношения пищевой и энергетической ценности.

В наборы включены разнообразные продукты (молочные, овощные, фруктовые) с содержанием витаминов, обогащенные кальцием и другими микроэлементами, пробиотиками для профилактики анемии, рахита, дисбактериоза.

Так, ГСП для детей в возрасте с 6 до 18 лет, обучающихся в организациях среднего образования, включает в себя:

- комплект школьной формы либо спортивной формы и комплект школьно-письменных принадлежностей;

- ежедневное одноразовое горячее питание по месту обучения (в учебные дни) в период учебного года согласно нормам, установленным уполномоченным органом в области здравоохранения;

- льготный проезд на общественном транспорте (кроме такси) в размере не менее 50 процентов от полной стоимости билета.

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