У призывников из Шымкента выявили коронавирус в ВКО

Они приехали на воинскую службу в Зайсанский район.

В Восточно-Казахстанской области по состоянию на 7 июня зарегистрировано 5 случаев заболевания коронавирусной инфекцией с симптомами, передает zakon.kz.

По подтвержденным результатам на коронавирусную инфекцию методом ПЦР у жителей Семея и в Зайсанском районе обнаружены положительные результаты.

Из числа заболевших женщина 1960 г.р. и пенсионер 1948 г.р. являются жителями Семея. Остальные трое 1997, 2000 и 2002 г.р. - призывники из Шымкента, приехавшие на воинскую службу в Зайсанский район.

Лабораторные анализы были отобраны у 2 больных по эпидемиологическим показаниям, как контактных с ранее зарегистрированными случаями КВИ, у остальных троих с профилактической целью, в ходе скрининга.

В настоящее время пациенты изолированы в инфекционный стационар.

Эпидемиологическое расследование и противоэпидемические мероприятия продолжаются.

На 7 июня в ВКО зарегистрировано 190 подтвержденных случаев. Выздоровели 65 человек.

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