Конор Макгрегор объяснил завершение карьеры в UFC

Боец заявил, что перестал получать удовольствие.

Ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор объяснил причину окончательного ухода из UFC и завершения карьеры, передает zakon.kz.

В разговоре с ESPN после своего объявления о завершении карьеры, Макгрегор (22-4 MMA, 10-2 UFC) привел ряд факторов, повлиявших на его решение. В числе причин, подтолкнувших его к принятию решения, разочарование по поводу того, что он заявил о нежелании UFC заявить о себе в боях с временным чемпионом в легком весе Джастином Гэтжи и бывшим чемпионом в среднем весе Андерсоном Сильва. Конор объявил себя "скучающим" в боевой игре.

Просто перестал получать удовольствие. Вся эта суета вокруг, и при этом ничего не происходит. Смотрю на возможные варианты для боя, и на данный момент нет ничего подходящего. Ничего, что бы меня взволновало. В UFC просто должны были продолжать свою игру. Почему они перенесли титульный бой на сентябрь? Вы знаете, что произойдет в сентябре? Я раскрыл лиге свои планы, представил свое видение, но мне отказали. В UFC попытались показать свою силу. Им просто следовало дать мне бой с Джастином Гэтжи за пояс временного чемпиона. Пытался найти что-то интересное. Появился вариант с Андерсоном Силвой, и я зажегся. Но все стали говорить, что Силва уже стар, что он не на пике. Подумал, что за чертовщина, он величайший боец в истории. Но потом понял: когда выиграю у него, все будут говорить, что он стар и его звездный час позади. Мне просто все немного надоело. Смотрю бои и не получаю удовольствия. Не знаю, связано ли это с тем, что на трибунах нет зрителей. Но я больше не чувствую искры, - цитирует Конор Макгрегор.

Ранее стало известно, что другой претендент на чемпионский пояс хочет уйти из UFC

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