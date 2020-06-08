Данные экспорта КР и импорта РК существенно разнятся: цифры Кыргызстана ниже в 10 раз

По их информации, экспорт в РК за 9 месяцев 2019 года составил 18 млрд тенге, а по нашим - 186 млрд тенге.

По данным Комитета госдоходов, за полтора года (январь 2019 – июнь 2020) из Кыргызстана в Казахстан и Россию проследовало 79 163 автотранспортных средств и это без учета транзита под таможенным контролем, передает zakon.kz.

По результатам мониторинга процесса перемещения товаров через государственную границу выявлено следующее:

По экспортному контролю

- 389 попыток вывоза товаров, включенных в Перечень изъятия (наложено административных штрафов на сумму 133 млн тенге);

- 2 302 попытки вывоза товаров, на которые установлены запреты и ограничения (нефтепродукты, медицинские маски, медицинские перчатки, лом цветного и черного металла, лесоматериалы, картофель, мука и т.д.);

- 181 факт несоблюдения норм экспортного контроля (химикаты, взрывчатые вещества, рентген аппараты. Также имели место попытки незаконного вывоза природного урана - возбуждено уголовное дело, патроны для оружия военного образца - без разрешения на транзит продукции уполномоченного органа РК в области экспортного контроля);

По ввозимым товарам

- 2,6 тыс. фактов оформления товаросопроводительных документов на фиктивных получателей (не причастных к импорту и банкротов);

- 6 тыс. фактов лже-транзита - это 20% от всего потока товаров из КР, заявленного в качестве транзита. (со стороны РФ выявлено 7,7 тыс. фактов);

Мониторинг обеспечил 2,6 тыс. дополнительных налоговых отчетов по НДС на сумму 2,1 млрд тенге. При этом особое внимание уделялось соответствию товаров сведениям, указанным в товарно-транспортных накладных. Из 1547 тематических налоговых проверок автомашин, следовавших из Кыргызстана, в 1505 случаях были выявлены нарушения (98%!!!), - подчеркнули в КГД.

Как отмечается, подавляющее большинство нарушений – не совпадение ввозимых из Кыргызстана товаров с наименованиями указанными в товарно-транспортных накладных.

Кроме того, цена товаров производства КНР указанная товарно-транспортных накладных она значительно ниже цен на аналогичные товары в нашей стране. В отдельных случаях - до 400 раз. Это влечет недопоступление НДС в бюджет РК и стран партнеров.

Например, ОсОО "Алекс Транс" в 2019 году заявил транзит в Россию. В транспортном документе для международных перевозок, указал стоимость товаров народного потребления в объёме 19,8 тонн на 2,2 млн. сом. В сравнении с индикаторами таможенной стоимости Казахстана, цены на женские джинсы ниже в 400 раз (0,04$ к 16$), на футболки в 150 раз (0,08$ к 12$), на дубленки в 400 раз (0,1$ к 40$), на мужские джинсы в 15 раз (1,1$ к 17$), на женскую и мужскую обувь в 80 раз (0,2$ к 16$).

Более того, этот же предприниматель 51 раз допустил лжетранзит. То есть товары остались на территории Казахстана, и по ним не уплачены налоги. Ущерб только от этого участника внешнеэкономической деятельности оценивается в 700 млн тенге или 1,7 млн долларов США.

Что касается общих цифр, то данные экспорта КР и импорта РК существенно разнятся: цифры Кыргызстана ниже в 10 раз. По их информации, экспорт в РК за 9 месяцев 2019 года составил 18 млрд тенге, а по нашим - 186 млрд тенге. С учетом фактов занижения стоимости и лжетранзита расхождения будут еще больше, - отметили в комитете госдоходов.

Боле того, объем китайских товаров, ввозимых из Кыргызстана в Казахстан и Россию в 2 раза превышает объем официального импорта в КР из КНР. В прошлом году в Кыргызстан из Китая импортировано 75 тыс. тонн товаров, а экспортировано (в РК и проследовало в РФ) - 149 тыс. тонн.

Как считают в комитете, такая ситуация во взаимной торговле наносит урон бюджету РК и ставит в неравные конкурентные условия казахстанский бизнес.

Тогда как в соответствии со статьей 3 Договора о ЕАЭС, основными принципами функционирования ЕАЭС являются обеспечение взаимовыгодного сотрудничества, равноправия и учета национальных интересов сторон, а также соблюдение принципов рыночной экономики и добросовестной конкуренции.

"В течение 2019-2020гг. были неоднократные встречи на разных уровнях, где обсуждалась необходимость взаимодействия в вопросах снижения теневого оборота товаров.

Для пресечения теневых оборотов импорта и лже-транзита важно взаимодействие компетентных органов. Казахстанские фискальные органы проводят онлайн обмен предварительной информацией из экспортных деклараций с Республикой Узбекистан. С этого года также с КНР. Проводится работа и с другими странами, - сказали в КГД.- Предложения по взаимодействию направлялись и в адрес кыргызской стороны. Однако наши запросы в решении проблемы остаются без ответа".

В целом же поступления НДС из стран ЕАЭС за прошлый год увеличились в 1,2 раза или на 122,0 млрд тенге.

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