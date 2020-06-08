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Информацию о гибели казахстанца во время митингов в США прокомментировали в МИД

В пресс-службе МИД РК сообщили, что информация не подтвердилась.

Фото : Sandy Huffaker / Reuters8 июня 2020, 10:44

В некоторых соцсетях прошла информация о том, что казахстанец погиб во время протестов в США, передает zakon.kz.

По неподтвержденным данным, в США в ходе подавления протестов, погиб казахстанец. По неподтвержденным данным, в ходе подавления протестов в Нью-Йорке погиб казахстанец. Информация тиражируется в чатах Whatsapp казахстанских мигрантов, - сказано в сообщении qaznews.

В пресс-службе МИД РК сообщили, что информация не подтвердилась - в ближайшее время среди погибших во время митингов в США граждан Казахстана не было.


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