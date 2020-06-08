Информацию о гибели казахстанца во время митингов в США прокомментировали в МИД
В пресс-службе МИД РК сообщили, что информация не подтвердилась.
Фото : Sandy Huffaker / Reuters8 июня 2020, 10:44
В некоторых соцсетях прошла информация о том, что казахстанец погиб во время протестов в США, передает zakon.kz.
По неподтвержденным данным, в США в ходе подавления протестов, погиб казахстанец. По неподтвержденным данным, в ходе подавления протестов в Нью-Йорке погиб казахстанец. Информация тиражируется в чатах Whatsapp казахстанских мигрантов, - сказано в сообщении qaznews.
В пресс-службе МИД РК сообщили, что информация не подтвердилась - в ближайшее время среди погибших во время митингов в США граждан Казахстана не было.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5026390-1a6b72216b3e5e222a2ff212f4a9ac28
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...