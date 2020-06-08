Порт на плаву

За счет заемных средств БРК, Актауским морским портом были построены защитные гидротехнические сооружения мол и волнолом.

Всем известно, что мировые рынки переживают не лучшие времена из-за пандемии, связанной с распространением коронавируса. Повсеместный карантин, различные ограничения и закрытие границ повлияло на финансово-экономическое состояние практически всех государств.

Предприятия независимо от их рода деятельности также проходят испытание на прочность. Именно в такое время, роль финансовых институтов особенно важна. Мы делимся одним из реальных примеров, когда антикризисный план реализовался на практике, в результате действующее предприятие смогло выйти из непростого положения и продолжило свою работу.

В 2005 году на реализацию проекта расширения морского порта Актау в северном направлении, АО "НК "Актауский морской международный торговый порт" было привлечено финансирование АО "Банк Развития Казахстана" на общую сумму 82,2 млн долларов США.

За счет заемных средств БРК, Актауским морским портом были построены защитные гидротехнические сооружения мол и волнолом, которые защищают от волнового воздействия инфраструктуру действующего порта и образуют акваторию в северном направлении, за счет собственных средств проведены дноуглубительные работы в северной акватории.

Коммерческие причалы и наземная инфраструктура в рамках реализации проекта расширения морского порта Актау в северном направлении были построены в свою очередь ТОО "Актауский морской северный терминал".

Созданная Актауским морским портом инфраструктура в северном направлении позволяет морским судам заходить под погрузку/разгрузку к причалам ТОО "АМСТ", и увеличила возможности порта по обслуживанию морских судов.

Актауский морской порт является единственным торговым портом Казахстана, работающим с 2002 года по международным стандартам системы управления качеством ИСО 9001, отвечающим требованиям безопасности мореплавания и обслуживания судов. Также Актауский морской порт является одним из градообразующих предприятий области. На предприятии на сегодняшний день работает 472 сотрудника. Максимальная пропускная способность порта 17,5 млн тонн грузов в год.

В текущем году в связи с пандемией, и как следствием кризисом на мировом рынке нефтепродуктов, замедлением торговли ожидается, что через порт пройдет чуть более 3 млн тонн грузов.

Надо отметить то, что наибольшую долю среди отправляемых через морской порт Актау грузов традиционно занимала нефть, и в общей структуре грузов составляла порядка 60%.

С 2009 года наблюдается постепенное снижение объемов перевалки нефти на экспорт через порт Актау, с 11,3 млн тонн в 2009 году до 2,2 млн тонн в 2019 году то есть более чем в 5 раз, что обусловлено переориентацией грузопотока на трубопроводный транспорт.

В последние годы объемы перевалки нефти составляли в среднем 2,2 млн тонн в год.

Однако, сейчас из-за повсеместного карантина и остановки многих производств снизились объемы потребления нефти и нефтепродуктов, произошло снижение мировых цен на нефть, что также стало причиной снижения объема перевалки нефти и через Актауский морской порт.

Особенно болезненно это сказывается на локальных компаниях, отгружающих нефть в небольших объемах (их доля - 500 тысяч тонн в год).

Через Актауский морской порт в страну завозят цемент из Ирана, но в данное время в целях поддержания отечественного производителя, Правительством Казахстана введен запрет на ввоз цемента (сроком на 6 месяцев) из третьих стран. По этой причине Актауский морской порт недополучает доход от перевалки цемента. На данный момент отправка сезонного груза - зерна уже завершена, следующие партии пойдут за рубеж на экспорт только осенью.

Надо отметить то, что пандемия коронавируса также повлияла на перевозку транзитных грузов из Китая через Актауский морской порт.

В настоящее время потерянные объемы транзитных грузов из Китая частично компенсируются объемами грузов "цветные металлы" из Узбекистана в Турцию транзитом через Актауский морской порт.

В этой связи, Актауский морской порт обратился в ФНБ "Самрук-Казына", НПП "Атамекен" и Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК с просьбой оказать меры поддержки порту, в том числе по дерегулированию услуг судозахода танкеров, освобождению от части налогов и по вопросу приостановления начисления вознаграждения по займам БРК.

Также, Актауский морской порт обратился в Банк Развития Казахстана с просьбой приостановить начисление вознаграждения на период действия режима ЧП в Казахстане и перенести срок оплаты основного долга и вознаграждения по текущему Договору банковского займа на ноябрь т.г.

По итогам рассмотрения обращения порта, уполномоченным органом БРК было принято решение перенести очередные платежи по основному долгу и вознаграждению с 15 мая на 15 ноября 2020.

Данная отсрочка позволит нам выровнять ситуацию, сохранить финансовую устойчивость компании. И надо отметить, то, что мы сохранили рабочие места, удалось избежать сокращений и отпусков без содержания. В период карантина и в целях оптимизации расходов, в том числе фонда оплаты труда введен режим неполного рабочего времени, отдельные категории персонала выводились в частичный простой - неделю работали, неделю находились в простое. За простой получают 50% средней заработной платы, а в дни, когда работали, получали полноценную заработную плату. Но никто из персонала не остался без работы. Благодаря отсрочке по выплате БРК мы сохранили рабочие места, можем выплачивать заработную плату - отмечает администрация морского порта.

Стоит отметить, что и в декабре 2018 года после обращения Актауского морского порта, БРК провёл реструктуризацию валютных займов в национальную валюту тенге со ставкой вознаграждения 7% годовых, с пролонгацией сроков по выплате займов на три года.

Несомненно, принимаемые меры институтов развития, в частности БРК, нацелены на поддержку и удержание отечественных предприятий на плаву, это особенно важно в нынешней ситуации. Мы верим в то, что Актауский морской порт останется флагманом в сфере портовой деятельности.

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