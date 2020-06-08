Наезд на блокпост в Алматы: супруга погибшего полицейского написала письмо
Надеюсь, в следующей жизни мы обязательно будем вместе, написала девушка.
Супруга погибшего на блокпосту полицейского Дастана Абдыканова написала трогательное письмо, передает zakon.kz.
Привет, любимый мой,
Как ты там в мире другом?
Ты сейчас слышишь голос мой
И видишь слезы на глазах моих,
Прости, любимый.
Я бьюсь из последних сил.
Не могу обнять тебя как прежде. Перед глазами стоит силуэт твой.
Ты, наверное видишь, как я борюсь
Каждый день с этой пустотой.
В душе нет смысла продолжать дышать
Наяву все краски дней потеряла я.
Мне не сказали, меня даже не предупреждали, что я буду жить без тебя.
Ни за что на свете не согласилась бы я,
Лучше бы трудности и боли, но рядом бы ты был, как прежде.
Ты же мне рядом быть обещал,
Крепко за руку меня держал, не отпускал
Мы все всегда делили вместе,
Многие завидовали нашему счастью.
Наша семья - это дело чести,
Без тебя нет того, к чему мы шли
Остались только воспоминания о нашей любви.
Надеюсь, в следующей жизни мы обязательно будем вместе, - написала Динара Аман.
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Привет, любимый мой Как ты там в мире другом Ты сейчас слышишь голос мой И видишь слезы на глазах моих Прости любимый Я бьюсь из последних сил. Не могу обнять тебя как прежде. Перед глазами стоит силует твой. Ты Наверное видишь как я борюсь Каждый день с этой пустотой В душе нет смысла продолжать дышать Наяву все краски дней потеряла я. Мне не сказали, меня даже не предупреждали что я буду жить без тебя Не за что на свете не согласилась бы я. Лучше бы трудности и боли, но рядом бы ты был, как прежде. Ты же мне рядом быть обещал Крепко за руку меня держал не отпускал Мы все всегда делили вместе, Многие завидовали нашему счастью. Наша семья это дело чести Без тебя нет того чему мы шли Остались только воспоминания нашей любви..... Надеюсь в следующей жизни мы обязательно будем вместе????
25 мая в Алматинской области пьяный водитель наехал на блокпост и влетел в патрульную машину, в салоне которой находились двое сотрудников полиции. На месте скончался 42-летний старший лейтенант полиции Жарас Жангазиев. Его коллега Дастан Абдыканов 1994 года скончался в больнице.
Третий полицейский Ербулан Сейдазым находится в тяжелом состоянии в реанимации.
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