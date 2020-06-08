Наезд на блокпост в Алматы: супруга погибшего полицейского написала письмо

Супруга погибшего на блокпосту полицейского Дастана Абдыканова написала трогательное письмо, передает zakon.kz.

Я бьюсь из последних сил.

Не могу обнять тебя как прежде. Перед глазами стоит силуэт твой.

Ты, наверное видишь, как я борюсь

Каждый день с этой пустотой.

В душе нет смысла продолжать дышать

Наяву все краски дней потеряла я.

Мне не сказали, меня даже не предупреждали, что я буду жить без тебя.

Ни за что на свете не согласилась бы я,

Лучше бы трудности и боли, но рядом бы ты был, как прежде.

Ты же мне рядом быть обещал,

Крепко за руку меня держал, не отпускал

Мы все всегда делили вместе,

Многие завидовали нашему счастью.

Наша семья - это дело чести,

Без тебя нет того, к чему мы шли

Остались только воспоминания о нашей любви.

Надеюсь, в следующей жизни мы обязательно будем вместе, - написала Динара Аман.