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16-летний водитель попал в смертельное ДТП на трассе в Алматинской области

Погиб 18-летний пассажир.

Фото : zakon.kz8 июня 2020, 11:35

Несовершеннолетний водитель попал в серьезное ДТП в Алматинской области, передает zakon.kz.

По сообщениям очевидцев, авария произошла около полуночи на трассе Унгуртас - Коккайнар. Автомобиль Kia Cerato на неосвещенной, извилистой дороге после затяжного поворота вылетел с дороги. После столкновения с грунтом машина несколько раз перевернулась. Прибывшие на место медики обнаружили рядом с машиной парня, который не подавал признаков жизни. Он скончался. Это был пассажир. Водителя в тяжелом состоянии госпитализировали.

Как стало известно, автомобилем управлял несовершеннолетний парень, который взял машину без ведома родителей и уехал с друзьями.

В пресс-службе ДП Алматинской области сообщили, что данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по ст. 345 ч. 3 УК РК.

В результате данного ДТП погиб пассажир - гр. О. 2002 г.р. житель Жамбылского района Алматинской области. Второй пассажир с различными таравмами госпитализирован в больницу села Узынагаш. Установлено, что данным транспортным средством управлял гр. С., 2004 г.р,. житель Жамбылского района. Назначены все соответствующие экспертизы, проводится досудебное расследование, обстоятельства произошедшего устанавливаются, - сообщили в ведомстве.


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