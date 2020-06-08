Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Из колонии-поселения в Костанае сбежал осужденный

Он отбывает уголовное наказание за кражу чужого имущества.

Фото : gazeta.ru8 июня 2020, 11:38

В Костанайской области разыскивается осужденный Сариманов Нурсултан Сагдатович 1994 года рождения, который 4 июня 2020 года сбежал из колонии-поселения, сообщает zakon.kz.

Как сообщает alau.kz со ссылкой на пресс-службу ДУИС по Костанайской области, Нурсултан Сариманов отбывает уголовное наказание за кражу чужого имущества в учреждение минимальной безопасности (колония-поселение).

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР Южного отдела полиции УВД города Костаная, следственным отделом начато досудебное расследование по статье 427 УК РК. Сотрудниками органов внутренних дел проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению его места нахождения. В случае наличия, какой либо информации о местонахождении Сариманова Н.С. просим обращаться по номерам: 8-7142- 21-01-06, 8-701-190-72-38, 8-708-257-67-15 или 102, – говориться в сообщении пресс-службы областного ДУИС.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты