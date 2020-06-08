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ВВП Казахстана по итогам четырех месяцев снизился на 0,2%

Объемы ВВП понизились на 0,2% на фоне сокращения сектора услуг.

Фото : minfin.com.ua8 июня 2020, 11:39

ВВП Казахстана по итогам четырех месяцев снизился на 0,2%. Об этом в ходе отчетной встречи с населением рассказал министр национальной экономики РК Руслан Даленов, сообщает корреспондент zakon.kz.

ВВП снизился на 0,2%. При этом производство товаров выросло на 5,8%. В то же время производство услуг сократилось на 4%. В результате чего валовой внутренний продукт в целом снизился на 0,2%. Годовая инфляция в мае ускорилась до 6,7%. Рост инвестиций в основной капитал в реальном выражении составил 0,9%. Это ниже показателя прошлого года. Тем не менее, положительный рост сохраняется, - сообщил он.

Помимо этого, по данным министерства, сумма экспорта с января по апреля 2020 года составила более 18 млрд долларов.

Министр отметил, что объемы ВВП понизились на 0,2% на фоне сокращения сектора услуг.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан


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