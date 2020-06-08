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Как будут восстановить экономику Казахстана после ЧП

20 мая был принят Комплексный план по восстановлению экономического роста до конца 2020 года.

Фото : ca-portal.ru8 июня 2020, 11:42

Для реализации Комплексного плана по восстановлению экономического роста до конца 2020 года будут внесены поправки в 11 Кодексов и 38 законов. Об этом в ходе отчетной встречи с населением сказал министр национальной экономики РК Руслан Даленов, сообщает корреспондент zakon.kz.

Напомним, 20 мая 2020-го года был принят Комплексный план по восстановлению экономического роста до конца 2020 года. Он охватывает меры прикладного характера: создание Фонда развития промышленности; кредитование предприятий обрабатывающего сектора по льготной ставке 3%.

По поддержке МСБ по линии программы Национального банка и по линии ДКБ-2025 расширяются виды деятельности, упрощаются процедуры кредитования. Также в госпрограмме "ДКБ-2025" появится новое направление "Микрокредитование", предусматривающее субсидирование микрокредитов для бизнеса, чтобы ставка была не более 6%, - пояснил Даленов.

Он отметил, что все эти меры направлены на минимизацию негативных последствий от внешних шоков.

По мнению министра, Комплексный план позволит решить оперативные вопросы в отраслях экономики, поддержать внутреннее производство и предпринимательство. А значит способствовать восстановлению экономической активности.

Комплексный план охватывает 164 согласованных мер по 10 направлениям. Это развитие МСБ, занятость, поддержка сервисной экономики, привлечение инвестиций, обеспечение макростабильности, агропромышленный и горно-металлургический комплексы, строительная отрасль и обрабатывающая промышленность, а также гражданская авиация и туризм. В целом в реализацию Комплексного плана на сегодня вносятся поправки в 49 законодательных актов. Это 11 кодексов и 38 Законов, - заключил он.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан


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