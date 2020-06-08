Как будут восстановить экономику Казахстана после ЧП
20 мая был принят Комплексный план по восстановлению экономического роста до конца 2020 года.
Для реализации Комплексного плана по восстановлению экономического роста до конца 2020 года будут внесены поправки в 11 Кодексов и 38 законов. Об этом в ходе отчетной встречи с населением сказал министр национальной экономики РК Руслан Даленов, сообщает корреспондент zakon.kz.
Напомним, 20 мая 2020-го года был принят Комплексный план по восстановлению экономического роста до конца 2020 года. Он охватывает меры прикладного характера: создание Фонда развития промышленности; кредитование предприятий обрабатывающего сектора по льготной ставке 3%.
По поддержке МСБ по линии программы Национального банка и по линии ДКБ-2025 расширяются виды деятельности, упрощаются процедуры кредитования. Также в госпрограмме "ДКБ-2025" появится новое направление "Микрокредитование", предусматривающее субсидирование микрокредитов для бизнеса, чтобы ставка была не более 6%, - пояснил Даленов.
Он отметил, что все эти меры направлены на минимизацию негативных последствий от внешних шоков.
По мнению министра, Комплексный план позволит решить оперативные вопросы в отраслях экономики, поддержать внутреннее производство и предпринимательство. А значит способствовать восстановлению экономической активности.
Комплексный план охватывает 164 согласованных мер по 10 направлениям. Это развитие МСБ, занятость, поддержка сервисной экономики, привлечение инвестиций, обеспечение макростабильности, агропромышленный и горно-металлургический комплексы, строительная отрасль и обрабатывающая промышленность, а также гражданская авиация и туризм. В целом в реализацию Комплексного плана на сегодня вносятся поправки в 49 законодательных актов. Это 11 кодексов и 38 Законов, - заключил он.
Татьяна Ковалева, Нур-Султан
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