Даленов: Новое направление микрокредитования будет запущено уже в июне

Новое направление позволит получить кредиты по ставке 6%.

Новое направление микрокредитования будет запущено в Казахстане уже в июне. Об этом в ходе отчетной встречи с населением рассказал министр национальной экономики РК Руслан Даленов, сообщает корреспондент zakon.kz.

В текущем периоде поддержка микробизнеса является важным вопросом. Решение вопросов доступа к кредитам и залога является фактором развития МСБ, особенно микробизнеса. Поэтому в госпрограмму "Дорожная Карта Бизнеса - 2025" будет включено новое направление - "микрокредитование малого и микробизнеса". Финансирование будет доступно по ставке не более 6% за счет субсидирования. На сегодня ставки по таким кредитам высокие. Новое направление позволит получить кредиты по ставке 6%, - сообщил министр.

По его словам, кредиты будут выдаваться до 5 млн. тенге на пополнение оборотных средств и до 20 млн. тенге – на производственные нужды, что позволит охватить большой круг представителей микробизнеса. Источники финансирования – собственные средства банков и микрофинансовых организаций.

При этом решается вопрос предоставления залога. Фондом Даму будет обеспечено гарантирование до 85% основного долга займа. Рассмотрение проектов микро- и малого бизнеса будет ускорено через упрощение процедур согласования. Новое направление требует внесения изменений в госпрограмму "ДКБ-2025", а также процедур и вовлечение БВУ. Поэтому планируется запустить новое направление микрокредитования в течение месяца, - заключил он.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!