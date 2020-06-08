Неясности в законодательстве будут трактоваться в пользу предпринимателей - МНЭ
То есть все неясности и неточности в законодательстве трактуются в пользу предпринимателей.
Фото : inform.kz8 июня 2020, 11:52
Все неясности и неточности в законодательстве теперь трактуются в пользу предпринимателей. Об этом в ходе отчетной встречи с населением рассказал министр национальной экономики РК Руслан Даленов, сообщает корреспондент zakon.kz.
Такие правила были внесены, в недавно разработанный, 8-й пакет законодательных мер по вопросам улучшения бизнес-климата.
В реализацию реформы контрольно-надзорной деятельности и повышения правовой грамотности впервые проведен Единый день отчета контрольно-надзорных органов перед бизнес-сообществом. День отчета планируется проводить ежегодно, - сказал Даленов.
Также по его словам, были выработаны механизмы принципов "презумпции добросовестности предпринимателей" и "переходного периода".
То есть все неясности и неточности в законодательстве трактуются в пользу предпринимателей, а также изменения, которые влияют на предпринимательство, вводятся не сразу, а имеют переходной период, - пояснил министр.
Татьяна Ковалева, Нур-Султан
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5026411-d19b1b39106cfc79c39d4dc68716d983
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...