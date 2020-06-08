Неясности в законодательстве будут трактоваться в пользу предпринимателей - МНЭ

То есть все неясности и неточности в законодательстве трактуются в пользу предпринимателей.

Все неясности и неточности в законодательстве теперь трактуются в пользу предпринимателей. Об этом в ходе отчетной встречи с населением рассказал министр национальной экономики РК Руслан Даленов, сообщает корреспондент zakon.kz.

Такие правила были внесены, в недавно разработанный, 8-й пакет законодательных мер по вопросам улучшения бизнес-климата.

В реализацию реформы контрольно-надзорной деятельности и повышения правовой грамотности впервые проведен Единый день отчета контрольно-надзорных органов перед бизнес-сообществом. День отчета планируется проводить ежегодно, - сказал Даленов.

Также по его словам, были выработаны механизмы принципов "презумпции добросовестности предпринимателей" и "переходного периода".

То есть все неясности и неточности в законодательстве трактуются в пользу предпринимателей, а также изменения, которые влияют на предпринимательство, вводятся не сразу, а имеют переходной период, - пояснил министр.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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