Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Неясности в законодательстве будут трактоваться в пользу предпринимателей - МНЭ

То есть все неясности и неточности в законодательстве трактуются в пользу предпринимателей.

Фото : inform.kz8 июня 2020, 11:52

Все неясности и неточности в законодательстве теперь трактуются в пользу предпринимателей. Об этом в ходе отчетной встречи с населением рассказал министр национальной экономики РК Руслан Даленов, сообщает корреспондент zakon.kz.

Такие правила были внесены, в недавно разработанный, 8-й пакет законодательных мер по вопросам улучшения бизнес-климата.

В реализацию реформы контрольно-надзорной деятельности и повышения правовой грамотности впервые проведен Единый день отчета контрольно-надзорных органов перед бизнес-сообществом. День отчета планируется проводить ежегодно, - сказал Даленов.

Также по его словам, были выработаны механизмы принципов "презумпции добросовестности предпринимателей" и "переходного периода".

То есть все неясности и неточности в законодательстве трактуются в пользу предпринимателей, а также изменения, которые влияют на предпринимательство, вводятся не сразу, а имеют переходной период, - пояснил министр.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты