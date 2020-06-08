Кратковременные дожди с грозами ожидаются в Казахстане
Прогноз погоды на три дня.
Фото : ktk.kz8 июня 2020, 12:06
В ближайшие три дня высотный циклон станет причиной кратковременных дождей с грозами в большинстве регионов Казахстана, сообщает zakon.kz.
Лишь на севере и северо-западе республики, под влиянием антициклона, ожидается погода без осадков. В западной половине страны дневные температуры будут выше средних многолетних значений на 0…4 градуса, на юго-востоке ниже нормы на 0…4 градуса, а на остальной территории температуры ожидаются около нормы, - сообщили в РГП "Казгидромет".
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