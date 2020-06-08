Более двух тысяч инвестиционных проектов реализуют в Казахстане за пять лет

Для привлечения инвестиций планируется активно использовать потенциал МФЦА.

Более двх тысяч инвестиционных проектов на сумму 44 триллиона тенге планируется реализовать в Казахстане в течение 5 лет. Об этом в ходе отчетной встречи с населением сообщил министр национальной экономики Руслан Даленов, сообщает корреспондент zakon.kz.

Поставлена амбиционная задача - увеличить уровень инвестиций к ВВП до 30% (в 2019 году данный уровень составил 18,2%). Инвестиции являются залогом устойчивого и качественного роста экономики, - сказал министр.

Для выполнения этой задачи, отметил он, определены "принципиально новые подходы к работе по привлечению инвестиций в условиях новой реальности". Прорабатываются вопросы обеспечения стабильности условий для стратегических инвестиций в приоритетных отраслях экономики.

Для привлечения инвестиций планируется активно использовать потенциал МФЦА.

Сформирован пул инвестиционных проектов на 5 лет. Пул состоит из более 2 тысяч инвестиционных проектов на сумму 44 трлн тенге, - отметил Даленов.

Он подчеркнул, что министерством проводится ежемесячный мониторинг достижения целевых показателей по инвестициям в основной капитал.

Продолжается проактивная работа с центральными и местными исполнительными органами для оперативного решения проблемных вопросов на Координационном совете по привлечению инвестиций, - отметил Даленов.

Как сообщалось ранее, по итогам 2019 года инвестиции в основной капитал выросли на 8,5%. По итогам четырех месяцев 2020 года рост инвестиций в основной капитал в реальном выражении составил 0,9%.

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