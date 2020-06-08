В какие дни и по каким причинам происходит больше всего ДТП в Алматы

Больше всего ДТП происходит в городе в течение дня по понедельникам, средам и пятницам на нерегулируемых перекрестках.

Анализ городской дорожно-транспортной обстановки провели Центр развития города Алматы (ЦРА) совместно с Управлением цифровизации. Согласно полученным результатам, больше всего ДТП происходит в городе в течение дня по понедельникам, средам и пятницам на нерегулируемых перекрестках, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ЦРА, на начало 2020 года в городе зарегистрировано более 470 тыс. легковых автомобилей, при этом почти половина из них (250,2 тыс.) – старше 10 лет.

Кроме того, по данным Департамента полиции Алматы, в город ежедневно въезжает еще порядка 200 тыс. автомобилей жителей прилегающих к Алматы районов. Из них, предположительно, 160 тыс. автомобилей старше 10 лет. Это оказывает значительное влияние на экологическое состояние города и безопасность дорожного движения.

Также отмечено, что планировка улично-дорожной сети Алматы сложилась во второй половине XX века и в настоящее время испытывает значительную нагрузку. В 2019 году в Алматы выявлено свыше 20 участков дорог с повышенным количеством ДТП и, как следствие, с вероятностью появления заторов на них.

В 2019 году в Алматы по данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК (КПСиСУ) зарегистрировано 4 489 ДТП с пострадавшими (2018 г.- 4498), в которых погиб 161 (2018 г. - 133) человек и 5 308 (2018 г. - 5352) получили ранения.

Наибольшее количество погибших в ДТП приходится на людей в возрасте 21-29 лет. Свыше 50% погибших и раненных – молодые люди в возрасте 18-39 лет. Всего в 2019 г., по данным ДП г. Алматы, выявлено 967,9 тыс. нарушений Правил дорожного движения, что на 18,7% больше, чем в 2018 г. (815,1 тыс.). Наложено штрафов на сумму 6,3 млрд тенге (2018 г. – 6,2 млрд тенге). Взыскано 4,2 млрд тенге (2018 г. - 3 млрд тенге).

Лидерами по количеству ДТП являются районы с большой протяженностью и плотностью дорог, а также с большой плотностью населения. Так, территория Алатауского района – 1 место по количеству ДТП – самая большая и имеет наибольшую протяженность дорог. В Алмалинском районе – 2 место – самая высокая плотность дорог, при этом район находится на втором месте после Ауэзовского района по плотности населения, с высокой концентрацией офисных, торговых и других коммерческих помещений. Ауэзовский район – 3 место – самый плотно заселенный "спальный" район города, второй по плотности дорог после Алмалинского. Наибольшее количество ДТП происходит на нерегулируемых перекрестках – 47,5%.

Более трети всех зафиксированных нарушений – это превышение скорости, установленной ПДД или дорожными знаками (1605). Еще треть ДТП произошла по причине нарушения маневрирования, более 12% – нарушения проезда пешеходных переходов (555).

Больше всего ДТП в Алматы совершаются днем – 65,7% (2884), наиболее часто – в апреле, мае, июне, сентябре. Доля ДТП за эти четыре месяца составила от 9,5-9,9% в среднем за месяц или 38,8% в сумме.

По дням недели наибольшая доля ДТП приходится на понедельник, среду и пятницу – по 15%, наименьшее в воскресенье – 12,7%. Это объясняется изменениями условий движения в дни отдыха по сравнению со сложившимися условиями в будние дни.

Для снижения количества ДТП в рамках плана действий "VisionZeroAlmaty" построены регулируемые пешеходные переходы и светофорные объекты, антикарманы на остановках, мысы безопасности, нерегулируемые пешеходные переходы оснащены LЕD-освещением и др. В текущем году продолжается строительство светофорных объектов, средний ремонт улиц, устройство островков безопасности на опасных участках дорог, оснащение нерегулируемых пешеходных переходов LЕD-освещением.

Ведется разработка ПСД строительства 30 светофорных объектов, 70 регулируемых пешеходных переходов, а также оснащение 70 нерегулируемых пешеходных переходов LЕD-освещением, с устройством трапециевидных искусственных неровностей (по мере необходимости). Будут продолжены работы по установке дорожного ограждения.

В целом, в Алматы проводится работа по внедрению мировых стандартов и нормативов в сфере дорожного движения. На постоянной основе ведется ремонт, реконструкция и строительство дорог, строительство развязок, осуществляются пробивки тупиковых улиц, строительство надземных переходов.

Улучшаются системы разметок, разграничения и регулирования дорожного движения. Организованы выделенные полосы для общественного транспорта. Модернизируется и добавляется новое освещение улиц и дорог. Продолжается развитие общественного транспорта, велосипедного движения. ДП г. Алматы на постоянной основе проводит оперативно-профилактические мероприятия: "Автобус", "Безопасная дорога", "Правопорядок", "Внимание-дети!", "Пешеход" и др.

Ведется работа по установке средств фото-видеофиксации. Так, фактором сдерживания и профилактики нарушений правил дорожного движения являются Автоматизированная информационная система "Безопасность дорожного движения" и система фото-видеофиксации "Сергек".

С помощью АИС "БДД" за 3 месяца 2020 года зафиксировано 63,4 тыс. нарушений ПДД, начислено 299,9 млн тенге штрафов. Количество нарушений, зафиксированных "Сергек", за аналогичный период, составило около 37 тыс., начислено штрафов на сумму 156 млн тенге.

Напомним, Центр развития города Алматы (ЦРА) создан решением акимата г. Алматы 30 мая 2008 года. Основной целью является содействие социально-экономическому развитию города Алматы и соответственно деятельность направлена на устойчивое развитие города Алматы учитывая лучшие мировые практики.

Деятельность ЦРА осуществляется по следующим направлениям: мониторинг и анализ показателей жизнедеятельности города (Ситуационный центр г. Алматы); развитие системы взаимодействия местных исполнительных органов с населением города (Общественная приемная акимата г. Алматы "Open Almaty"); экспертиза технико-экономических и финансово-экономических обоснований инвестиционных проектов государственно-частного партнерства.

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