Нарколабораторию накрыли в Павлодаре
Досудебное расследование продолжается.
Фото : КНБ РК8 июня 2020, 12:37
Департаментом КНБ РК по Павлодарской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан житель Павлодара, причастный к незаконному культивированию наркосодержащих растений методом "гидропоника", сообщает zakon.kz.
В частности, 25 мая 2020 года в ходе обыска в арендуемом гараже, в оснащенной соответствующим оборудованием нарколаборатории обнаружено 28 кустов элитной конопли "голландского" и "мексиканского" сортов (рыночная стоимость порядка 14 млн. тенге), а также подготовленная для реализации наркопродукция, - сообщили в ведомстве.
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ч.3, ст.297 "незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов" Уголовного кодекса Республики Казахстан.
По изъятым веществам назначена судебно-химическая экспертиза. Досудебное расследование продолжается.
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