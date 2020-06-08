Пессимизм может вызывать болезнь Альцгеймера и деменцию

Для исследования были отобраны более чем 350 человек в возрасте старше 55 лет.

Негативное мышление может вызвать отложение двух вредных белков, ответственных за болезнь Альцгеймера. Об этом говорится в новом исследовании ученых, передает zakon.kz со ссылкой на CNN.

Мы предполагаем, что негативное мышление может быть новым фактором риска развития деменции, - говорится в заявлении ведущего автора исследования, психиатра и старшего научного сотрудника департамента психического здоровья Университетского колледжа Лондона доктора Натали Марчант.

Для исследования были отобраны более чем 350 человек в возрасте старше 55 лет. В течение двух лет ученые наблюдали за влиянием на мозг размышлений о прошлом и беспокойстве о будущем. Около трети участников также прошли позитронно-эмиссионную томографию, которое изучало количество тау-белков и бета-амилоидов - двух белков, которые вызывают болезнь Альцгеймера.

Согласно результатам сканирования, пессимистичные люди имели большее количество этих белков и проблемы с памятью по сравнению с другими. Кроме этого ученые изучили уровень тревожности. Результаты оказались те же.

Наряду с другими исследованиями, которые связывают депрессию и тревогу с риском развития деменции, мы ожидаем, что хронические негативные модели мышления в течение длительного периода времени могут увеличить риск развития деменции, - сказала Марчант.

Основатель клиники профилактики болезни Альцгеймера в Нью Йорке Ричард Айзексон сообщил, что это первое исследование, показывающее биологическую связь между негативным мышлением и деменцией, Оно дает врачам более точныый способ оценить риск заболевания и предложить индивидуальный курс лечения.

Многие люди из группы риска не знают о специфическом негативном влиянии беспокойства непосредственно на мозг. Это исследование очень важно и изменит заботу о пациентах из группы риска, - сказал Айзексон.

Нужно больше исследований

Научный сотрудник Общества Альцгеймера в Лондоне Фиона Каррагер заявила, что кратковременный период негативного мышления не вызывает болезнь. Необходимо провести дополнительные исследования, чтобы понять природу этого процесса.

Большинство людей, участвовавших в исследовании, уже имели более высокий риск развития болезни. Нам нужно изучить, проявляются ли эти результаты в общей картине, - сказала она.

Исследователи предполагают, что ментальные тренировки, такие как медитация, могут способствовать развитию позитивного мышления при одновременном снижении негативных мыслей. В дальнейшем планируется проведение исследования для проверки этой гипотезы.

Мысли могут оказывать биологическое воздействие на наше физическое здоровье. Забота о психическом здоровье очень важна, поскольку оно может повлиять на риск развития деменции, - сказал соавтор исследования доктор Гаэль Шетелат.

Глядя на светлую сторону

Предыдущие исследования подтверждают их гипотезу. Люди, которые смотрят на жизнь с позитивом, имеют гораздо больше шансов избежать смерти от любого типа сердечно-сосудистого заболевания, чем пессимисты. Также выявлена прямая связь между позитивным настроем и другими качествами, такими как здоровое питание, физические упражнения и сильная иммунная система.

Оптимисты, как правило, имеют лучше решают проблемы. Они лучше справляются с предвосхищением проблем, а затем активно предпринимают шаги по их устранению, - сказал кардиолог Алан Розански.

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