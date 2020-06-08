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Назначен руководитель Управления зеленой экономики Алматы

Им стала Наталья Ливинская.

Фото : Акимат Алматы8 июня 2020, 12:57

Распоряжением акима города Алматы Бакытжана Сагинтаева на должность руководителя Управления зеленой экономики назначена Ливинская Наталья, сообщает zakon.kz.

Наталья Ливинская имеет два высших образования, магистр международных отношений. Трудовую деятельность начала менеджером проекта в частной компании. Также работала преподавателем кафедры регионоведения Казахского университет международных отношений и мировых языков им. Абылай хана.

В государственных структурах работает с 2013 года. Занимала должность руководителя Центра урбанистики АО "Центр развития города Алматы". В 2019 году работала заместителем руководителя Управления урбанистики и городского планирования города.

До сегодняшнего дня занимала должность советника акима по урбанистике.


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