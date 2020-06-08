Водители на казахстанско-кыргызской жаловались на тесты COVID-19

Была проведена рабочая встреча представителей Республики Казахстан и Кыргызской Республики.

Хронометраж на границе с Кыргызстаном показал отсутствие задержек со стороны органов государственных доходов, передает zakon.kz со ссылкой на КГД МФ РК.

Хронометраж времени прохождения одного автотранспортного средства на АПП "Карасу" (затрачено 20-22 минут) и "АкТилек-автодорожный" (13-15 минут) подтвержден обеими сторонами: РК и КР.

Скопление автотранспортных средств связано с началом сезона плодоовощной продукции, возобновлением торговли с КНР и приостановлением работы пяти автомобильных пунктов пропуска в связи COVID-19.

3 июня 2020 года на АПП "Карасу" и АПП "АкТилек-автодорожный" проведена рабочая встреча представителей Республики Казахстан и Кыргызской Республики.

Хронометраж показал, что при прохождении двух сопредельных пунктов пропуска сканирование документов для налогового контроля РК занимает три минуты, что подтверждается подписанным с обеих сторон Протоколом хронометража.

Вместе с тем при проведении хронометража на АПП "АкТилек-автодорожный" кыргызские медики брали анализы у водителей на COVID-19, однако выпускали без получения результатов тестов. Тогда как со слов водителей до проведения хронометража их заставляли ждать результаты, что в свою очередь занимало 30-40 минут. Их слова также подтверждает сам заместитель министра экономики КР Эльдар Алишеров.

Кроме того, недовольство водителей Кыргызстана вызывают действия группы лиц, так называемых "толкачей", представляющих услуги прохождения без очереди, по встречной полосе на Кыргызской стороне. По данному факту кыргызская сторона так и не предоставила свои комментарии.

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